Afyonkarahisar'da bir köye giriş çıkışlar sınırlandırıldı
|16 Haziran 2020 16:28
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
İscehisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından, Karaağaç köyünde Kovid-19 vaka sayılarının artmasıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda köye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı gençlerinde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İscehisar ve diğer köylere gitmek isteyen araçların Karaağaç köyünde durmaları ve yolcu almaları yasaklanmıştır."
Ayrıca alınan kararlara uyulmaması durumunda idari para cezası ile adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cepte, 'siyah listeli' klonlama önlemi
17 Haziran 2020 07:44
|Herkese arsa verilse şehirler hızla boşalır
17 Haziran 2020 06:51
|Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atama
16 Haziran 2020 23:54
|İstanbul'da eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek
16 Haziran 2020 22:41
|Komando niteliğini kaybeden bazı uzman erbaşların sözleşmesi fesih edilecek
16 Haziran 2020 21:53
|Muğla'nın ünlü plajlarında 'dört nala' güvenlik
16 Haziran 2020 21:10
|2 ilde gösteri, yürüyüş ve kente giriş çıkışlar yasaklandı
16 Haziran 2020 20:02
|Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı
16 Haziran 2020 19:24
|Emniyet'den 15 Temmuz gazilerine müdahale açıklaması
16 Haziran 2020 18:35
|Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
16 Haziran 2020 18:30