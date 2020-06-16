Bakan Gül: Yeni Ankara Adliyesi projelendirme aşamasında
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik" dedi.
|16 Haziran 2020 16:34
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak" ifadelerini kullandı.
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