Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor
Kilis'te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanların sayısının azalması dikkat çekiyor
|16 Haziran 2020 16:40
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Kilis'te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanların sayısının azalması dikkat çekiyor
Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurullarına uymaması ve büyük bölümünün maske takmaması kentte ilginç görüntülere yol açıyor. Kilis'te özellikle son bir hafta içerisinde vaka sayılarında ciddi artış olmasına karşın, vatandaşların büyük bölümünün korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaları dikkat çekiyor. Tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen vatandaşlar maske kullanmadan dışarıda dolaşıyor.
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