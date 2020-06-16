Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

12 SENE DE SÜRSE VEKALETEN ATANMA KAZANILMIŞ HAK SAYILMAZ Sitemize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de uzun süre vekalet edilen bir görev için başka birisinin asaleten atanması halinde vekalet eden kişi açısından kazanılmış bir durumun olup olmayacağıdır