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Emlak Konut yönetim kurulu eski üyesi vefat etti

Emekli TOKİ Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu vefat etti
 16 Haziran 2020 16:51
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Emlak Konut yönetim kurulu eski üyesi vefat etti

Gayrimenkul Sektörünün Acı Kaybı

Ülkemizin planlı gelişimine, altyapılı arsa üretimine, planlı toplu konut alanları geliştirilmesine ve 2002 yılında başlayan toplu konut hamlesine büyük katkı sağlayan ülkemizin en deneyimli gayrimenkul geliştirme uzmanlarından olan emekli Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Eski Üyesi Ali Seydi Karaoğlu, Hakkın rahmetine kavuştu.

Çalışma hayatına Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nde başlayan Ali Seydi Karaoğlu, daha sonra TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı ve Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ali Seydi Karaoğlu son olarak OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü sorumluluğunu üstlendi.

Kamu hizmeti süresince ülkemizin en planlı toplu konut alanları olan Ankara Eryaman, İstanbul Halkalı Toplu Konut alanlarının arsa üretimi ve kamulaştırma projelerinde görev yapan Karaoğlu, sonrasında İstanbul Kayaşehir Toplu Konut Projesi'nin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde önemli görevler üstlendi. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kentsel dönüşüm projeleri yürüttü. Kanal İstanbul projesinin kamulaştırma ve rezerv alan çalışmalarını başlatan Karaoğlu, İstanbul'da Çamlıca Camii'nin planlanmasında ve imar uygulamalarında çalıştı. Tüm bu çalışmalar kapsamında kamuya önemli çapta gelir kazancı sağladı. Kamu kurumları ile yapılan protokoller kapsamında kamu kurumlarının ihtiyacı olan kurumsal binaların yapımının finansmanına katkı sağladı. Yine 2009-2015 yılları arasında Emlak Konut GYO'nun arsa geliştirme sürecinde önemli görevler üstlendi.

Kamudan emekli olduktan sonra yürüttüğü OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü'nde grubun sahip olduğu tüm gayrimenkullerin tek elden verimli şekilde yürütülmesini koordine etti. Rahmetli Karaoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ali Seydi Karaoğlu'nun cenazesi 16 Haziran Salı (bugün) Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben defnediliyor.

Memurlar.Net
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