Adana'da FETÖ sanığı 3 eski polise tahliye
|16 Haziran 2020 17:07
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Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada 4'ü hapis cezasına çarptırılan, 5'inin ise beraatine karar verilen eski polis 9 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İ.E, M.K. ve H.İ.K. ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.
Sanık M.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte "himmet" adı altında finansal destekte bulunmadığını iddia etti.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık M.K, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar İ.E, M.K. ve H.İ.K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi ve haklarındaki tüm delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak adli kontrolle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar İ.E, M.K. ve H.İ.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 13'er ay 15'er gün, sanık V.T. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar M.G, M.Ç, S.K, A.K. ve T.O'nun ise beraatine karar verilmişti.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılmış soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.
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