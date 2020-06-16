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Belediye Başkanı uyardı: Çok büyük tehlike çanları çalıyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili olarak, Karabük'te tehlike çanlarının çaldığını söyledi.
 16 Haziran 2020 17:30
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Belediye Başkanı uyardı: Çok büyük tehlike çanları çalıyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili olarak, Karabük'te tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, korona virüse karşı Türkiye'de ilk tedbir olan kurumlardan biri olduklarını, toplumun Ramazan Bayramı'ndan sonra bir rehavete kapıldığını söyledi.

İnsanların korona virüsü hafife aldığını ifade eden Vergili, "Hafta sonları arabayla Karabük'te dolaşıyorum. Gördüğüm kadarıyla biz korona virüs işini çok hafife alıyoruz. Dünyaya bu hastalığın bir kişiden yayıldığına kimse inanmıyor. Dünyada hastalık sayısı 7,5 milyonu geçmiş. Ölüm sayısı 400 binlere yaklaşıyor. Seyir böyle devam ederse ölüm vakası 1 milyonu geçecek. Karabük'teki hasta sayısı hiç yabana atılacak bir olay değil. Dünyaya baktığımızda tedavi oranının çok yüksek olduğu iki ülke mevcut. Bunlardan birisi Almanya diğeri ise Türkiye. Diğer ülkeler bizim kadar neden başarılı olamadı bunu da bilemiyorum. Yine bizde bununla ilgili bir vurdum duymazlık devam ediyor. Biz Karabük'te bu durumdan çok büyük yara da alabiliriz. Bunu çok hafif de atlatabiliriz. İkisi de bizim elimizde. Karabük'ün yaşlı nüfusu çok fazla. Biz bu işi önemsemeliyiz. Önemsersek bu işi hafif atlatmak için elimizde çok büyük bir şans var. Bu şans Karabük'te yaşayan çok büyük emekli kesimdir. Bu büyük emekli kesim olarak kendimiz bir izolasyon uygularsak ben inanıyorum ki bir aya kadar tekrardan bu hastalığı önleyebiliriz" dedi.

Büyükşehirlerde yaşayanların küçük şehirlere kaçmayı tercih ettiğini aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Geldikleri zaman bir izolasyon uygulamazsanız siz evdeki annenize, babanıza zarar veriyorsunuz. Sonra Sağlık Bakanlığı temas ettikleri insanların peşine düşüyor. Bu iş o kadar kolay değil ki. Kore bu işte çok başarılı. Her yerde kamera sistemleri var. Hastalıklı kişiyi kameradan izliyor ve kiminle yakın temasta bulunmuşsa onları buluyor. Tedavi de Türkiye ve Almanya başarılıyken bu konuda da en başarılı Kore. Biz bayramdan sonra bu iş bitti gibi davranmaya başladık. Ben bakıyorum aileler el ele, çoluk çocuk marketteler. Dikkat ediyorum akşam 4'ten sonra marketlere bir yığılma oluyor. Ben emekli dostlarımıza buradan sesleniyorum; siz en geç saat 3'e kadar bu marketleri kullanın. Bırakın 3'ten sonra çalışanlar bu marketleri kullansınlar. Buna eğer dikkat etmezsek birden bire 150-200'leri görebiliriz. 65 yaş üstü emekli vatandaşlarımıza sesleniyorum; bırakın çıkmayın dışarıya. Siparişlerinizi marketten telefonla verin. Çocukları çıkartmayın. Bakıyorum parkların hepsi doldu. Ufacık parkta bile çocuklar dolu. Tekrar devlet dışarı çıkmayı yasaklarsa ne yapacaksın? Bakın şu anda Rusya ne yapacağını bilemiyor. Çok da ağır cezaları var. Şimdi biz neden devletimizi zorlayalım? Veya idari makamlara sürekli olarak ceza uygulamaları veya bu şekilde kararlar almaya zorlayalım? Karabük bunu en az sıkıntı ile atlatacak bir il."

Kurban Bayramı'nın da rahat geçmeyeceğini vurgulayan Vergili, "Benim gördüğüm Karabük'te sosyal mesafe kuralları bitmiş ve Karabük'te çok büyük tehlike çanları çalıyor. Bizim birilerinin talimatını beklemeden, zorlamalarını beklemeden izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bir de bu hastalığı cüzzamlı statüsünden çıkarmamız gerekiyor. Korona virüse yakalanmış biri sanki AIDS'e yakalanmış gibi bakılıyor. Böyle bir şey var mı? Bu çağımızın felaketi ve bu hastalıktan ölen kişi felaketzede" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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