1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis kürsüsünün yeri değişecek mi? TBMM Başkanı yanıtladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Meclis kürsüsü) Ortalama sağlayacak bir şekilde bir düşüncemiz var. Onu arkadaşlarımızla konuşacağız. Böyle talepler var. Burada kürsüdeki milletvekilinin başkanlık divanının irtibatını da düşünerek bir planlama yapılması gerekiyor.
 16 Haziran 2020 17:41
Yazdır
Meclis kürsüsünün yeri değişecek mi? TBMM Başkanı yanıtladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugüne kadar bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı. Bu kadar büyük bir külliye içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vaka var. En son bugün sabah itibarıyla 420 kişiye test yapıldı, hepsi negatif çıktı." dedi.

Şentop, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM'de alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Şentop, pandeminin ilk günlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerilerine göre hareket etmeye çalıştıklarını, tedbirler aldıklarını belirtti. Bu tedbirler içerisindeki en koruyucu ve önemlisinin Meclise ziyaretçiyle ilgili sınırlamanın getirilmesi olduğunu aktaran Şentop, "8-10 bin civarında günlük ziyaretçi sayımız vardı. Türkiye'nin her tarafından yurt dışından gelen ziyaretçiler buraya gelip virüsü getirme, buradan virüsü başka yerlere götürme durumu olabilirdi. Bu bakımdan erken bir şekilde bir sınırlama getirdik. Hala devam ediyor. Etmesinde de yarar var. Burası insanların sosyal mesafe konusunda da ne kadar dikkat ederlerse etsin, mekan darlığı bakımından bunu sağlamakta da zorluklar var. Dolayısıyla sınırlama kalkarsa salgının yayılmasından endişe ederiz." ifadesine yer verdi.

Hijyen konusunda odalarda, salonlarda kullanılmak üzere dezenfektanların temin edildiğini, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında maskelerin dağıtıldığını söyleyen Şentop, fiziki mesafeye de bu süreçte uyulmaya çalışıldığını belirtti. Şentop, TBMM'yi belirli periyotlarda dezenfekte ettiklerini de vurguladı.

"Bugüne kadar da bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı." diyen Şentop, bu kadar büyük bir külliye içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vakanın bulunduğunu bildirdi. Şentop, bu vakalardan 9'unun Meclis personeli olduğunu ve 7'sinin iyileştiğini, 1 kişinin de külliye içerisinde faaliyet gösteren bir medya organının kameramanı olduğunu ve onun da tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Şentop, "Bu arkadaşlarla temas halinde bulunan, bu ihtimal dahilinde olan bütün personele bir haftaya yaklaşan sürede iki günde bir testler yapıyoruz. En son bugün sabah itibarıyla 420 kişiye test yapıldı, hepsi negatif çıktı. Arkadaşlarımızın durumunu da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

- Genel Kurul sıralarına vurulmasıyla sistemin bozulduğu iddiası

"Genel Kuruldaki çalışmalarda yaşanan gerginliklerde Meclis sıralarına vurulması neticesinde oylama sistemi bozuldu gibi haberler vardı. Böyle bir durum var mı?" sorusu üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Oylama sisteminin onunla bozulduğunu söylemek doğru değil. Oylama sistemi bozulmadı çok şükür, bozulmasın diye de dua ediyoruz. Fakat o görüntülerden, bütün milletvekillerimiz rahatsız oldu, ben de rahatsız oldum. Eski sistemin problemleri var. 1997-1998'de kurulmuş bir sistem. O sistem sıralar üzerine monte edilmiş. Dolayısıyla sıra çekmecelerini o şekilde kullandığınızda, bu sisteme zarar verebiliyorsunuz. Sistemle ilgili olarak; eski tarihlerde yapıldığı için yedek parça konusunda sıkıntılar var. Garanti süreleri 10 yıl, o çok aşılmış durumda. Zaman zaman da sistemin kilitlenme ihtimallerini görüyor arkadaşlarımız. Bu bakımdan bir müdahale gerektiriyor sistem. Diğer yandan milletvekillerimiz sosyal mesafeye dikkat ediyorlar ama biraz dokunulmazlık olduğu için milletvekillerinde, belki virüse karşı da dokunulmazlığı varsaydıklarından zaman zaman bu tür gergin durumlar oluyor."

- "Meclis kürsüsünün yerinin değişmesi konusunda talep var"

Meclis kürsüsünün yerinin değişip değişmeyeceği konusundaki bir soruya cevap verirken Şentop, bu konuyla ilgili daha önceki dönemlerde de konuşulduğunu söyledi.

Eskiden Genel Kurul salonunda bakanlar kurulunun oturduğu bir yerin bulunduğunu, kürsünün ona göre tasarlandığını anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

"Bakanlar kurulu sıraları kaldırıldığı için şimdi ise kürsünün yeri daha çok birinci en fazla sayıda milletvekiline sahip partinin sıralarına yakın duruyor. AK Parti sıralarına yakın duruyor. Kürsüden konuşan arkadaşa laf atma uygulamaları vardır bütün parlamentolarda. Mesafe yakın olduğu için daha fazla duyma ihtimali var. Diğer partilerin bulunduğu sıralara da mesafe olarak kürsü biraz uzak. Aslında arkadaşlarımız bunu mümkün olduğu kadar ortaya doğru yaklaştırarak bütün sıralara eşitlik bakımından aynı mesafede olması... Ortalama sağlayacak bir şekilde bir düşüncemiz var. Onu arkadaşlarımızla konuşacağız. Böyle talepler var. Burada kürsüdeki milletvekilinin başkanlık divanının irtibatını da düşünerek bir planlama yapılması gerekiyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi
17 Haziran 2020 09:43		 Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde
17 Haziran 2020 09:40
Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor
17 Haziran 2020 09:39		 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
17 Haziran 2020 09:30
Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım
17 Haziran 2020 09:16		 'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
17 Haziran 2020 08:20
Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
17 Haziran 2020 06:40		 TBMM Başkanı Şentop'dan 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek açıklaması
17 Haziran 2020 04:49
Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
17 Haziran 2020 03:23		 Bakan Akar, harekat merkezinden 'Pençe-Kaplan' operasyonunu izledi
17 Haziran 2020 03:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar08:46 - Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler08:37 - 8 milyon üniversiteliye part-time iş fırsatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 2
üzerimize su sıçratan araba 4
Telefon şarjının dayanmaması 2
kiraz 1
Kıdem tazminatı 2
Dişini sıkmak 3
sensitive meatball 1
corona virüs vaka sayısı 1
şu anda dinlenen şarkı 2
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 97 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam