Kazaya karışan hakime hanım, gençlere küfretti

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 01.00 sıralarında İstanbul'da Şişli Harbiye Mim Kemal Öke Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinden çıkan Doğukan Polat Ergün (22), arkadaşı Doğukan Demir (19) ile birlikte 01 FAV 94 plakalı motosiklete binerek evlerine gitmek üzere yola koyuldu.

Gençler cadde üzerindeki kavşağa geldiği esnada sinyal vermediği iddia edilen 34 BAU 147 plakalı otomobilin sürücüsü, gençleri sıkıştırarak çarptı. Çarpma sonucu gençler yere savrularak yaralanırken, araçtan inen kimliği belirsiz sürücü iddiaya göre gençleri darbederek hakaret etti.

ALKOLLÜ KADIN HAKİM TEHDİTLER SAVURDU

Araçtan inen ve hakim olduğunu iddia eden alkollü bir kadın ise gençlerle tartışmaya başladı. Hakim olduğunu öne süren kadın daha sonra gençlere tehditler savurdu ve çevredeki bir vatandaşın ettiği küfrü gençlerin ettiğini söyleyerek

'Bana küfür ettiniz'

Kadın, ortalığı karıştırdığı olay sonrası vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O sırada gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyrettikleri esnada otomobil sürücüsü, hakim olduğunu iddia eden kadın ve diğer kadın arkadaşıyla beraber araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Sürücü, araca bindiği esnada gençlere hakaret, polise ise küfürler etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADIN HAKİM VE ARKADAŞI, POLİSE DE HAKARET ETTİ

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, Doğukan Polat Ergün ve Doğukan Demir'in şikayetçi olmasıyla gençleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne yönlendirdi. Bunun üzerine polis merkezine giden gençler, şikayetçi oldu. Gençlerin cep telefonu kayıtlarını gösterdiği polis ekipleri, otomobilin plakasından sahibine ulaştı. Durumu anlatan polis, şahıslara haklarında şikayet olduğu için olaya karışanlarla beraber polis merkezine gelmelerini gerektiğini bildirdi. Gençler ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

"PLAKANIZI ALDIM, SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Olay hakkında konuşan Doğukan Demir, "İş çıkışında arkadaşımı aldıktan sonra motosikletle cadde üzerinde seyretmeye başladık. Motosikletle gelirken yanımızdaki araç bir anda otomobili üstümüze kırıp bize çarptı. Çarptıktan sonra araçtan inerek bize küfür ve hakaret içerikli şeyler söyledi. Daha sonra arkadaşımla ben motosikleti yerden kaldırdık. Motosikleti kenara çekerek polisi aradık. Polisi aradığımızı görünce sinirlendi ve araçtan indi. Arkadaşımı darbetmeye kalktı. Yanında iki bayan daha vardı, birisi hakim olduğunu iddia etti ve yanımıza geldi. Ben şurada hakimim dedi ama hepsi alkollüydü. Daha sonra bize, 'Sizin plakanızı aldım, buradan sonra sizinle görüşeceğiz' diyerek tehditte bulundu. Biz de polisi aradık, polis gelmeye yakın araca bindi. Erkek sürücü kadınları araca bindirdi. Sonra da olay yerinden uzaklaştılar. Onlar giderken ben polis geliyor dedim, polise sözlü olarak hakaret etti. Ben yaşananlarla ilgili video çektim. Bu olaydan sonra ekip aracı geldi, bizimle ilgilendi. Bizden darp raporu alarak karakola gelmemizi istediler. Sonra hastaneye giderek darp raporu aldık. Daha sonra çektiğim videolardan aracın plakası tespit edildi." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

Karakolda da aynı şahıs ve hakim olduğunu iddia eden kadın tarafından tehdit edildiklerini söyleyen Demir, "Biz hakimiz, elimiz oralara buralara uzanır dediler. Biz de her şeye rağmen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Daha sonra kendi aralarında bir tutanak tuttular ve oradakilere imzalattılar, sonrasında bizden de imza atmamızı istediler. Tutanakta, bizim hiçbir şikayette bulunmadığımızı dair imza atmamızı istendi. Biz de 'Siz böyle yapsanız bile biz yarına savcılığa suç duyurusunda bulunacağız' dedik. Polislerin yanında bizi açık açık tehdit ettiler. Biz kimsenin makamına ve mevkisine göre ayırmıyoruz ve kimseden de korkmuyoruz. Makamını ve mevkisini kullanarak bizi tehdit etti. Ne olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Motosiklette belki 300-400 lira zarar var ama ben o parayı neden ödeyeyim. Ben motosikletle sabahtan akşama kadar çalışan bir kuryeyim. Sürücü kaçtığı için alkol testi de yapılmadı." şeklinde konuştu.

Ergün ve Demir'in suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılıkça soruşturma başlatıldı.