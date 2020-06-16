CHP, tepkiler üzerine, Atatürk'lü maskeden vazgeçti
CHP'liler, Atatürk'ün imzasını taşıyan maskelerin yerine üzerinde adalet yazan maskelerle objektiflere poz verdi.
|16 Haziran 2020 18:18
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CHP Grup Toplantısı'nda partililer ve vekiller bugün TBMM'de bir araya geldi...
Meclis'in korona süreci sonrası açılmasıyla ilk oturuma Atatürk imzalı maskelerle katılan vekiller, bugünkü grup toplantısında maskelerini değiştirdi.
2017 yılında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 3. yıl dönümü olması sebebiyle vekiller, grup toplantısına üzerinde "Adalet" yazan maskelerle katıldı.
CHP, geçen hafta Meclis'e Atatürk imzalı maske ile katılmış, Atatürk imzalı maskeleri kutsal olduğu gerekçesiyle çöpe dahi atamamıştı, CHP'nin bu uygulaması Atatürk'ü istismar ettiği gerekçesiyle tepkiyle karşılanmıştı.
İşte CHP'nin geçen haftaki maskesi
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