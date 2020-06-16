Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
|16 Haziran 2020 18:30
|Yazdır
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde, korona virüs belirtileri gösteren güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı. Korucunun birlikte nöbet tuttuğu arkadaşları ve askerler izole edilirken, köy de 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla köy 14 gün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun korona virüs testi pozitif çıktı. Ardından bazı güvenlik korucuları ve askerlerin de aynı semptomları göstermesi üzerine köy karantinaya alındı. İlçeye bağlı Tpo-Obalı 1 mevkisinde görev yapan 1 güvenlik korucusunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, bu nedenle beraber nöbet tuttuğu ve kaldığı askerler ile güvenlik korucularının bazılarında da aynı semptomların görülmesi üzerine bu gece 24.00'dan 30 Haziran saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verildi" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cepte, 'siyah listeli' klonlama önlemi
17 Haziran 2020 07:44
|Herkese arsa verilse şehirler hızla boşalır
17 Haziran 2020 06:51
|Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atama
16 Haziran 2020 23:54
|İstanbul'da eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek
16 Haziran 2020 22:41
|Komando niteliğini kaybeden bazı uzman erbaşların sözleşmesi fesih edilecek
16 Haziran 2020 21:53
|Muğla'nın ünlü plajlarında 'dört nala' güvenlik
16 Haziran 2020 21:10
|2 ilde gösteri, yürüyüş ve kente giriş çıkışlar yasaklandı
16 Haziran 2020 20:02
|Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı
16 Haziran 2020 19:24
|Emniyet'den 15 Temmuz gazilerine müdahale açıklaması
16 Haziran 2020 18:35
|Asker uğurlama töreni için İzmir'den geldi, 14 ev karantinaya alındı
16 Haziran 2020 17:56