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Yolda kalan sürücünün yardımına polis memuru koştu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolda kalan otomobili benzin istasyonuna itmeye çalışan sürücüye trafik polisleri yardım etti.
 16 Haziran 2020 18:45
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Yolda kalan sürücünün yardımına polis memuru koştu

Serdivan ilçesi Tunatan kavşağı içinde yolda kalan otomobili sürücüsü, otomobili benzin istasyonuna istemek istedi. Trafik yoğunluğun yaşandığı kavşakta trafik polisleri sürücünün yardımına koştu.

Otomobilini itmeye çalışan sürücüye yardım eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik polisleri otomobili benzin istasyonuna kadar ittiler.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir polis memurunun yolu trafiğe durdurması ve diğer polisin aracı itmesi gözüküyor.
İhlas Haber Ajansı
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