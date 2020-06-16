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Soylu, eylem yapan 15 Temmuz gazileriyle görüştü

Haklarında toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığı ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle son olarak AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapan 15 Temmuz gazilerinden iki kişi, polis müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahale ettiği gazilerin bir bölümüyle ilerleyen saatlerde görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 'Bu can bu bedende olduğu sürece yanınızdayım' dedi.
 16 Haziran 2020 18:44
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Soylu, eylem yapan 15 Temmuz gazileriyle görüştü

3713 sayılı kanun kapsamına alınmalarını isteyen 15 Temmuz gazileri, son bir haftadır her gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önünde toplanarak, seslerini duyurmaya çalışıyor.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldığı sırada seslenmek isteyen 15 Temmuz gazilerine polis izin vermek istemedi. Yaşanan arbedede yaralanan iki kişi hastaneye götürüldü.

Medyascope'den Batu Bozkürk'ün haberine göre eylemin ardından gazileri temsilen bir heyet, İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Süleyman Soylu ile görüştü.

BAKAN SOYLU: BU CAN BEDENDE OLDUĞU SÜRECE YANINIZDAYIM

15 Temmuz gazilerinden Ahmet Önder "Arbede sırasında ben polislere, 'Benim madalyam var, bana dokunamazsınız. Valilik ve İçişleri Bakanlığı izni olmadan beni gözaltına alamazsınız' dedim. Daha sonra amirler Süleyman Soylu'yla görüşmüş, Soylu da bizi Bakanlığa davet etti." diyerek görüşmenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilk kez görüştük, bizi samimi karşıladı. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü görüşmemiz. Meselenin para değil, 3713 sayılı kanuna (vazife malullüğü aylığı bağlanmasını da düzenliyor) tabi olmak olduğunu söyledik. Cuma gününe kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanıyla ve Cumhurbaşkanı'yla görüşecek, akabinde bize dönüş yapacak. İş tamamen Aile Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na bağlı. Onay aldığı takdirde önümüzdeki hafta kabine toplantısında tasarıyı sunacak. Sürecin takipçisi olacağını ve bizim sözcümüz olacağını söyledi. 'Bu can bu bedende olduğu sürece ben sizin yanınızdayım' dedi."

Ahmet Önder bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacaklarını, dün gece yaşananları ve Soylu'yla görüşmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Emniyet'den 15 Temmuz gazilerine müdahale açıklaması
Memurlar.Net
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