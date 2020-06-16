1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli Koramiral özür diledi, Cumhurbaşkanı şikayetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajı tartışmaları üzerinden kendisine 'Kenan Evren' benzetmesi yapan Emekli Koramiral Atilla Kıyat'ı affetti. Kıyat'ın yazılı özür metni vermesinin ardından Erdoğan uzlaşma şartlarını kabul etti.
 16 Haziran 2020 18:49
Yazdır
Emekli Koramiral özür diledi, Cumhurbaşkanı şikayetinden vazgeçti

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, 1 Ekim 2019 tarihinde seçim barajı tartışmaları sırasında sosyal medya hesabından, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki paylaşımından dolayı Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, savcılık ilk olarak soruşturma evrakını uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma Bürosu taraflara uzlaşma konusundaki görüşlerini sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, Kıyat'ın yazılı özür beyan etmesini durumunda uzlaşma sağlanabileceğini belirtti.

Kıyat yazılı özür verdi
Bu gelişme üzerine Kıyat uzlaşmak istediğini belirterek, yazılı özür metni gönderdi. Kıyat özür metninde, "Yaptığım paylaşımın hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız değildir. 43 yıl taşıdığım üniformam ve yarım asra yakın devlet terbiyemle Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit gibi bir amacım söz konusu olamaz. Bu şekilde anlaşılmasına sebebiyet veren açıklamam nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özür metni Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilen avukatı Aydın tarafından kabul edildi. Aydın, herhangi bir tazminat taleplerinin bulunmadığını da bildirdi. Böylece soruşturma dosyası uzlaşma ile sonuçlandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi
17 Haziran 2020 09:43		 Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde
17 Haziran 2020 09:40
Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor
17 Haziran 2020 09:39		 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
17 Haziran 2020 09:30
Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım
17 Haziran 2020 09:16		 'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
17 Haziran 2020 08:20
Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
17 Haziran 2020 06:40		 TBMM Başkanı Şentop'dan 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek açıklaması
17 Haziran 2020 04:49
Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
17 Haziran 2020 03:23		 Bakan Akar, harekat merkezinden 'Pençe-Kaplan' operasyonunu izledi
17 Haziran 2020 03:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar08:46 - Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler08:37 - 8 milyon üniversiteliye part-time iş fırsatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
terör örgütünün siyasi ayağı 1
evren turhan'ın saçma muslera paylaşımı 1
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 4
Meteoroloji 1
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 2
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
dilenci 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 97 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam