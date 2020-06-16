Emekli Koramiral özür diledi, Cumhurbaşkanı şikayetinden vazgeçti
|16 Haziran 2020 18:49
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Emekli Koramiral Atilla Kıyat, 1 Ekim 2019 tarihinde seçim barajı tartışmaları sırasında sosyal medya hesabından, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki paylaşımından dolayı Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, savcılık ilk olarak soruşturma evrakını uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma Bürosu taraflara uzlaşma konusundaki görüşlerini sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, Kıyat'ın yazılı özür beyan etmesini durumunda uzlaşma sağlanabileceğini belirtti.
Kıyat yazılı özür verdi
Bu gelişme üzerine Kıyat uzlaşmak istediğini belirterek, yazılı özür metni gönderdi. Kıyat özür metninde, "Yaptığım paylaşımın hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız değildir. 43 yıl taşıdığım üniformam ve yarım asra yakın devlet terbiyemle Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit gibi bir amacım söz konusu olamaz. Bu şekilde anlaşılmasına sebebiyet veren açıklamam nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Özür metni Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilen avukatı Aydın tarafından kabul edildi. Aydın, herhangi bir tazminat taleplerinin bulunmadığını da bildirdi. Böylece soruşturma dosyası uzlaşma ile sonuçlandı.
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