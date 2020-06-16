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Anne ve kızını ölümden trafik kazası kurtardı
Siirt'te, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı, kendilerine çarpmak üzere olan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.
|16 Haziran 2020 18:53
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Siirt'te, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı, kendilerine çarpmak üzere olan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Siirt-Kurtalan yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Karşıya geçmeye çalışan anne ve kıza çarpmak üzere olan otomobile, karşı yönden başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yönü değişince anne, kızını alarak hızla uzaklaştı. Görüntüleri paylaşan Siirt Valiliği; "Trafik hayattır, hayata bağlı kal" sloganı ile sürücüleri ve yayaları kuralların önemi konusunda uyardı.
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