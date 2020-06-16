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15 Temmuz Gazileri için toplanan paralara ne oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toplanan paraların her bir kuruşu şeffaf bir şekilde Vakıf hesabına yatırılmıştır. Nisan, mayıs ve haziranda gazilerimize 3 defa ödeme gerçekleştirildi.
 16 Haziran 2020 19:07
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15 Temmuz Gazileri için toplanan paralara ne oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 Temmuz gazileri için toplanan yardımların her bir kuruşunun şeffaf bir şekilde vakıf hesabına yatırıldığını bildirerek, "Pandemi sürecinde nisan, mayıs ve haziranda gazilerimize 3 defa ödeme gerçekleştirildi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Pençe-Kartal Operasyonu'nun başarısından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bingöl depreminin ardından İYİ Parti yetkililerinin bölgeye gittiğini belirten Türkkan, iktidara, İstanbul'da olası bir depreme yönelik alacağı tedbirleri sordu.

Lütfü Türkkan, geçen hafta yayımlanan Valiler Kararnamesi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde üçlü kararname yerine sadece Cumhurbaşkanınca imzalanmasını eleştirdi.

Türkkan, dün gece yarısı İstanbul Emniyet Müdürü'nün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olduğunu anımsatarak, "Bunlar eskiden bir süzgeçten geçirilirdi. İddia ediyorum, illerinde valisi değiştirilen milletvekillerinin hiçbirisinin bundan haberi yoktu. Bırakın bölge milletvekillerini, o valiler kararnamesinden İçişleri Bakanı'nın haberi olduğundan dahi şüphem var." dedi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, dün 15 Temmuz gazilerine polisin müdahale ettiğini ifade eden Lütfü Türkkan, "Talepleri çok samimi, '4 yıl geçti, bizim için toplanan parayı verin' diyorlar. Sizler de 'Bu paraları yedik, size veremiyoruz' demek yerine adamlara sopa verdiniz. Çok hazin, çok üzücü bir tabloydu. Bakın, siyaset yaptığınız sürece, o dün geceki tablo sizi adım adım takip edecek. Gazilere polisle sopa attıran iktidar olarak tarihe geçtiniz." ifadelerini kullandı.

- "81 hedef başarıyla vuruldu"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Bingöl'deki depremde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cengiz Pullu'ya Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Devletin bütün imkanlarıyla seferber olarak Bingöl Karlıova halkının depremin yıkıcı etkilerinden korunabilmesine yönelik tedbirleri hayata geçirdiğine işaret eden Bülbül, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun temennisini iletti.

Muhammed Levent Bülbül, terörle amansız bir mücadele verildiğini ve birçok operasyona imza atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diplomatik, askeri, istihbari olmak üzere son derece başarılı bir operasyon olan Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK terör örgütünün lojistik altyapısı ve hareket kabiliyetine büyük darbe vurulmuştur. Titiz istihbari çalışmalar neticesinde belirlenmiş 81 hedef başarıyla vurulmuştur. Türkiye ve TSK, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de büyük bir güç mücadelesi içerisinde olduğu sırada kabiliyetini ve kapasitesini Irak'ın kuzeyinde yapmış olduğu Pençe-Kartal Operasyonu ile bir defa daha net bir şekilde ortaya koymuştur."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, salgınla mücadelede önlem almayan iktidarın "demokrasi yürüyüşünü" engellemek için yasaklar getirdiğini iddia ederek, "Siyasi mücadelemizin karşısına siyasetle çıkılamıyor. Karşımıza polis ordusunu yığıyorlar. Varsa cesaretiniz karşımıza polisle, yargıyla değil, siyasetle çıkın." ifadelerini kullandı.

- "Sıra gazileri dövmeye mi geldi?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti'nin hak taleplerine tahammülü olmadığını iddia ederek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyasında toplanan paraların 3 yıldır sahiplerine ödenmemesi nedeniyle dün eylem yapan gazilere müdahale edildiğini söyledi.

Toplanan 309 milyon liranın 3 yıldır sahiplerine verilmediğini savunan Özkoç, "Gaziler dün kendilerine ait olan parayı talep etmek için AKP Genel Merkezi'nin önüne gittiler. Münferit bir olay deniliyor. İçişleri Bakanlığı da iktidar da siz de. Döve döve sıra gazileri dövmeye mi geldi? Genel Başkanınızın çağrısıyla demokrasi için tankın üzerine çıkmış bu insanlar dün polis şiddetine maruz bırakıldı, hiç mi vicdanınız sızlamadı? Kendilerine ait olanı istiyorlar. Gazileri, şehit yakınlarını böyle bir hak arama noktasına getirmeniz zaten en büyük ayıp, ikinci ayıbınız da maruz bıraktığınız muameledir." diye konuştu.

- "Terör yuvaları imha edildi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Pençe-Kartal Operasyonu ile terör yuvalarının imha edildiğini belirterek, "Bir anlamda ikinci Kandil rüyası görenler, bu rüyaların yerle bir olduğunu gördüler. Aziz şehitlerimizin ne ahı, ne kanı yerde kaldı. Allah kahraman askerlerimizin ayağına taş değdirmesin." şeklinde konuştu.

Bingöl'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Turan, devletin ilk andan itibaren bölgede olduğuna dikkati çekti.

Bülent Turan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazilerin dövüldüğü iddiasının üzücü olduğunu dile getirerek, gazilerin baştacı olduğunu ve ucuz polemiklere malzeme edilmemeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle şehit yakınları ve gazilerin kendilerinin öz kardeşleri olduğunu belirten Turan, "Daha önce 15 Temmuz gazilerini ti'ye alanlar, bunlar 'tiyatro' diyenler, dolaylı olarak tiyatronun oyuncularının da gaziler olduğunu düşünenler, 'boşa sokağa çıktınız, kafa kestiler' diyenler, bugün nahoş bir görüntüden yola çıkarak olmadık ithamlarda bulunuyorlar. Toplanan paraların her bir kuruşu şeffaf bir şekilde Vakıf hesabına yatırılmıştır. Pandemi sürecinde nisan, mayıs ve haziranda gazilerimize 3 defa ödeme gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, 15 Temmuz gazilerinden Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığını anımsatarak, "Bizim gazilere nasıl baktığımızı, gazilerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz bilir." dedi.

Söz konusu olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazilerle tek tek görüştüğünü ve haklı taleplerinin değerlendirildiğini belirten Turan, CHP'li milletvekillerinin kendisine tepki göstermesi üzerine de "15 Temmuz akşamı evinde kahve içip, 16'sında gazilere 'tiyatro' diyenler, bugün en arkadan artistlik yapıyorlar. Şehitler bizim, bırakın bu artistlikleri." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Turan, İYİ Parti'li Türkkan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerine cevaben, sistemin millet tarafından değiştirildiğini ve atamaların da millet tarafından yapıldığını söyledi.

Turan, "Başkanlık sistemi tıkır tıkır işliyor. Sistem tartışması açmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok." dedi.

İYİ Partili Türkkan, Turan'ın sözlerine, "Allah sizin sevginizden insanları esirgesin. Siz sevdiğinizi odunla dövüyorsunuz. Adam diyor ki; 'Benim için topladığın paraları bana ver, niye bir Vakfa aktarıyorsun? O vakfın o parayı Kızılay üzerinden Amerika'ya göndermeyeceğini nereden bileyim'. O paraları gazilere verene kadar, bu bozayı sırtınızda pişirmeye devam edeceğiz." diye karşılık verdi.

- "Hepimizi üzen hadise ilgili bakanlıklarımızca bugün görüşüldü"

Bu arada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın TBMM Genel Kurulundaki gündem dışı konuşmasında, "Bu millet ezan için bir başbakan, iki bakan şehit verdi. Gerektiği zaman yine verecektir" ifadeleri üzerine ise yerinden söz aldı.

Özkoç, iktidarın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde toplanan yardım paralarını talep eden gazileri, AK Parti Genel Merkezi önünde polislere dövdürdüğünü öne sürdü.

AK Parti'li Bülent Turan da gazilerin bu ülkenin gazileri olduğuna işaret ederek, "Dünkü münferit olan, hepimizi üzen hadise ilgili bakanlıklarımızca bugün görüşülmüş, yoluna konmuş, az sonra zaten o gazilerimiz gerekli açıklamaları yapacaklar." diye konuştu.

Turan, Özkoç'un "Bu millet 'Ayasofya'yı açalım' diyenleri reddedenlerin iki yüzlülüğünü bu Genel Kurulda gördü" sözleri üzerine de partisinin Ayasofya'nın ibadete açılmasına değil, bu konudaki önergeye red oyu verdiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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