1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki 1 hafta daha yağışların devam edeceğini belirterek, "Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlarda görebiliriz" dedi.
 16 Haziran 2020 19:20
Yazdır
Meteoroloji'den uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, geçtiğimiz hafta kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere hemen hemen tüm yurtta yağışların etkili olduğunu belirterek, bu hafta da buna benzer bir havanın görüleceğini söyledi. Hava Tahmini Uzman Çelik, "Yine özellikle kuzey ve iç kesimlerimizde zaman zaman kuvvetli yağışlar olacak. Yurdun büyük bölümünde Güney Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu haricinde hemen hemen tüm yurt aralıklarla yağış alacak diyebiliriz. Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak, kuvvetli bir yağış beklentimiz yok. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlar da görebiliriz. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda biraz daha kuvvetli yağışlar görebiliriz" dedi.

'1 HAFTA DAHA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK'

Çelik, mayıs ayının ortalarında Türkiye'nin güney batı kesimlerinde mevsim normallerinin 10-12 dereceler üzerinde sıcaklıkların görüldüğünü, daha sonra ise yağışlı bir periyoda girildiğini hatırlattı. Çelik, "Önümüzdeki 1 hafta daha bu yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek sıcaklıklardan sonra havanın biraz daha serinlemesiyle ve yağışların da görülmesiyle birlikte 'acaba bu yağışlar devam edecek mi, ekstrem bir durum mu' gibi algı oluştu. Ancak şu anda yağış olsun, sıcaklık olsun ekstrem bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

'SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE'

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, yurt genelinde mevsim normallerine yakın bir sıcaklığın olduğunu ve bir hafta boyunca da bu sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağını ifade ederek, "Üç büyük şehrimizin sıcaklıklarına bakarsak İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 27-28 derecelerde, Ankara'da 24-27 dereceler civarında seyredecek, İzmir'de de 30-32 dereceler civarında hafta boyunca en yüksek sıcaklıkları göreceğiz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentin ortası Millet Bahçesi
17 Haziran 2020 09:53		 Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
17 Haziran 2020 09:21
Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı
17 Haziran 2020 09:18		 Hakimin naylonlu korona önlemi
17 Haziran 2020 09:04
İşte kene için uyarılar
17 Haziran 2020 08:52		 Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler
17 Haziran 2020 08:46
'Kurbanı randevulu keselim' önerisi
17 Haziran 2020 08:01		 Adliyeler virüs dinlemedi
17 Haziran 2020 07:48
Meteoroloji uyardı, yağışlar devam edecek - Haritalı
17 Haziran 2020 06:30		 TBMM personeli koronavirüse yakalandı
16 Haziran 2020 23:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor
09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar08:46 - Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bu görevi iade et kardeşim 4
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
yenipazar pidesi 1
sosyal mesafe 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 4
türkiye,iran ile 1 ağustos'ta uçuşların başlaması 2
Meteoroloji 1
demet akalın 1
Bir türlü benimsetemedik 3
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 97 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam