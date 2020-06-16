Yalova'daki yolsuzluk soruşmasında 2 kişi daha tutuklandı
|16 Haziran 2020 19:26
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Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri B.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri B.T., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
B.T., soruşturma kapsamında daha önce tutuklamış, yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakılmıştı. B.T.'nin yeniden ifadesine başvuran mahkeme, sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.
Aralarında eski Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 19 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Vefa Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
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