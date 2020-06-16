YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü
|16 Haziran 2020 19:29
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "araştırma ve aday araştırma" üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi.
YÖK Başkanı Saraç, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
YÖK'ün yeni ve yenilikçi anlayışıyla ülkeye kazandırdığı projelerden birisinin de "Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi" olduğunu ifade eden Saraç, "araştırma ve aday araştırma" üniversitelerinin rektörleri ile sıkça yaptıkları istişarelere salgın döneminde de devam ettiklerini, bu kapsamda video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini bildirdi.
Toplantıda öncelikle Kovid-19 salgını sürecinde bu üniversitelerdeki mevcut durum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Saraç, şunları kaydetti:
"Ayrıca proje kapsamında yaptıkları çalışmaları ve gelecekteki planlamalarını bizlerle paylaştıkları çok faydalı bir toplantı oldu. Değerli rektörlerimize ve ekiplerine gayretlerinden dolayı teşekkür eder, bu vesile ile yeni yayımlanan 'Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması: Araştırma Üniversiteleri' adlı kitabımızı da sizlerin istifadesine sunmak isteriz."
İlgililer yayına "https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz" internet adresinden ulaşabilecek.
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