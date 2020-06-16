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'Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemli'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayısının artmasıyla, birinci dalganın artçılarının devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Sonbahar ve kış dönemi zaten soğuk ve solunum yolları enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir dönem. O zaman oluşabilecek vakalar bizi tehdit edebilir. Bu nedenle vaka sayılarının bu dönemde düşmesi çok önemli" dedi.
 16 Haziran 2020 19:35
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'Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemli'

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 15 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1700 civarında vaka sayısı olduğunu, mayıs sonunda ise günlük vaka sayısının 983'e kadar düştüğünü hatırlattı. 1 Haziran sonrası, yeni normalleşme adımlarıyla son 3 günde vaka sayısında artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Yalçın, maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmenin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydetti.

Önlemlere dikkat edilmediği takdirde ciddi sorunlarla karşılaşma riski olduğunu aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an birinci dalganın artçılarının devam ettiğini, sonbaharda oluşabilecek vaka artışının halk sağlığını tehdit edebileceğini söyledi.

'BİRİNCİ DALGANIN ARTÇILARI DEVAM EDİYOR'

Toplu alanlarda bir araya gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasının büyük risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "İnsanların zaman zaman bu kurallara aldırış etmediklerini gözlemliyoruz. Bu durum biz sağlıkçıları çok üzüyor. Bu işler çözülebilir. Yaz aylarında vaka sayılarının daha da düşmesini beklerken, hala birinci dalganın artçılarının devam ettiği görülüyor. Sonbahar ve kış dönemi zaten soğuk ve solunum yolları enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir dönem. O zamanda oluşabilecek vakalar bizi tehdit edebilir. Bu nedenle vaka sayılarının bu dönemde düşmesi çok önemli" diye konuştu.

Sosyal mesafeyle birlikte maske kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Maskenizi günlük 3-4 defa değiştirin. Bir maskeyle günü geçirmeyin. El yıkama alışkanlığımızı artırmamız gerekiyor" dedi.

'DENİZDEN SONRA DA MASKE TAKIN'

Yaz dönemindeki tatil etkinliklerinde birtakım bireysel önlemlerin alınmasının ciddi öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, "Deniz sosyal yönden rahatlatıcı. Deniz içeriği bakımından kış aylarında grip ve benzeri hastalıklara daha az yakalanmamızı sağlıyor. Denizden yararlanmak önemli. Ama burada da önlemlerimizi almak zorundayız. Denizden çıktıktan sonra da mutlaka sosyal mesafeyi korumak, kurulanmak, maske takarak günlük yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Havuzlarda da aynı şekilde benzer önlemlerle yaşantımızı sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ENTÜBE SAYISI AZALSA DA YENİ VAKA SAYISI ARTIYOR

Vaka sayısının arttığını ancak entübe hasta sayısında azalma meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Zatürre gibi ağır hastalıkları seyreden grup azaldı. Bu önemli bir şey. Bu hastaneye yatan vaka sayısının da azaldığını gösterir. Entübe edilen hasta bireylerin sayısı da azalıyor. Bunlar iyi gelişmeler. Ama genel olarak yeni vakaların çıkıyor olması engel teşkil ediyor" dedi.
Anadolu Ajansı
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