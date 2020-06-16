Elmalı Barajı'nda dikkat çeken yeşil tabaka
|16 Haziran 2020 19:39
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Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul boğazındaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı barajının yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.
İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.
İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.
Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.
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