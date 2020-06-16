FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı
Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.
|16 Haziran 2020 19:45
|Yazdır
Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması
içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit
17 Haziran 2020 08:57
|İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
17 Haziran 2020 07:56
|Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha yakalandı
17 Haziran 2020 07:37
|İhraç edilen eski öğretmen, yatak bazasında yakalandı
16 Haziran 2020 20:37
|Tekirdağ'da FETÖ'den 6 astsubay gözaltına alındı
16 Haziran 2020 19:12
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2020 19:06
|JGK darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi
16 Haziran 2020 18:37
|Eskişehir'de FETÖ'nün 5 mahrem imamına hapis cezası
16 Haziran 2020 17:25
|Adana'da FETÖ sanığı 3 eski polise tahliye
16 Haziran 2020 17:07
|Bolu'da FETÖ kapsamında bir şüpheli tutuklandı
16 Haziran 2020 17:04