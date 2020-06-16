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FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.
 16 Haziran 2020 19:45
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FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması

içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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