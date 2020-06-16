İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.
|16 Haziran 2020 20:50
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.
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