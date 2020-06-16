1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi?nin kültür mantarı üreticiliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı işbirliğiyle fakülte binasının zeminde katındaki 150 metrekarelik alanda 6,5 ton mantar üretildi.
 16 Haziran 2020 20:52
Yazdır
Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kültür mantarı üreticiliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı işbirliğiyle fakülte binasının zeminde katındaki 150 metrekarelik alanda 6,5 ton mantar üretildi.

Bolu'da tarımsal çeşitliliği arttırmak ve çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında Şubat ayında kültür mantarı üretimi için protokol imzalandı. Proje kapsamında Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının zemin katında 150 metrekare alanda ilk etapta 6,5 ton kültür mantarı üretimi yapıldı. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan üretilen organik mantarların ilk hasadını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan iki kurum arasında yapılan işbirliğine değinerek, "Üniversitemizle güzel bir işbirliği yaptık. Burası üniversitemizin Ziraat Fakültesi Dekanlığına bağlı mantar üretim merkezi. Mantar üretimini hep birlikte gerçekleştirdik hocalarımızın destekleriyle. Yaklaşık 35 günde ilk filizler ortaya çıktı. İlk aşamada 150 metrekare alanda yaklaşık 6,5 ton mantar üretildi. Üniversitemiz burayı bize tahsis ettikten sonra bu ranza sistemini ve mantar üretim hammaddesi olan kompostu satın alarak bir yatırım yaptık. Ama daha ilk hasatta bu yatırım maliyeti çıktı." dedi.

Prof. Dr. Alişarlı ise, "Güzel bir ürün geliştirme örneği oldu. Bu noktada biz de oldukça memnunuz. Böyle bir işbirliğinden gözle görülür bir iş çıkması bizim için önemliydi. Demek ki elbirliğinden güç doğabiliyor." diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı
15 Haziran 2020 17:57		 Lise öğrencisi sağlık çalışanları için 'temassız' ateş ölçer üretti
15 Haziran 2020 12:00
İlk kez, bir meslek lisesi, ürettiği cerrahi maskeleri ihraç etti
14 Haziran 2020 11:34		 Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor
13 Haziran 2020 19:04
Fabrika gibi okul 500 ton dezenfektan üretti
13 Haziran 2020 16:57		 Dersler okul bahçesine taşınacak
13 Haziran 2020 09:19
Üniversiteden bir ilk: İneklerde Embriyo Nakli
12 Haziran 2020 20:40		 LGS'ye girecek öğrencilerinin dezenfektan malzemesi liselilerden
12 Haziran 2020 11:18
Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı
11 Haziran 2020 13:02		 Cumhuriyet Üniversitesi diplomaları adrese teslim edecek
11 Haziran 2020 12:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor
09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar08:46 - Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilenci 2
evren turhan'ın saçma muslera paylaşımı 1
Bu görevi iade et kardeşim 4
Halit Bilgiç 1
sil süpür kampanyası 3
Meteoroloji 1
üzerimize su sıçratan araba 4
şu anda dinlenen şarkı 2
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 2
Bir türlü benimsetemedik 3
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam