8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı
|16 Haziran 2020 20:54
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, 8 infaz ve koruma memurunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını belirtti.
Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz ve koruma memurlarının Kovid-19 salgınından etkilendiği yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca eşleri sağlık çalışanı olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan kamu çalışanlarının, kovid-19 salgınından etkilenmemeleri için bu süreci idari izinli olarak evlerinde geçirdiğini hatırlatan Uzun, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Kastamonu Ceza İnfaz Kurumundaki idari izinli olan personel mesaisine dönmeden önce tedbir amaçlı olarak yurtlarda 14 günlük izolasyona alınmışlar ve kendilerine kovid-19 testi uygulanmıştır. İzolasyondaki personele uygulanan testlerde, 8 infaz ve koruma memurunun testleri pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan personel, tutuklu hükümlülerle ve başka personelle temas etmeden sağlık kurumlarına yönlendirilmişlerdir. Bu vakalar dışında Kastamonu Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD-19 testi pozitif çıkan başka bir personel ya da tutuklu, hükümlü bulunmamaktadır."
Uzun açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza infaz kurumlarında alınan tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı bilgisine yer verdi.
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