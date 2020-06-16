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Ceren'den, düşen Türk bayrağına örnek davranış

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oturan 9 yaşındaki Ceren Arık, rüzgardan dolayı uçarak yol kenarına düşen Türk bayrağını yerden alıp evine götürdü. Komşuları tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler, sosyal medya büyük beğeni topladı.
 16 Haziran 2020 20:58
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Ceren'den, düşen Türk bayrağına örnek davranış

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımı sporcusu Ceren Arık, evlerinin penceresinden dışarıyı seyrettiği sırada, Türk bayrağının yerde olduğunu gördü. Arık, evden hızla çıkarak yere düşen bayrağı aldı. Ceren Arık'ın bu hassasiyeti, çevredeki komşuları tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hızla yayılarak büyük beğeni topladı.

'BAYRAK YERE DÜŞMEZ, GÖKLERDE DALGALANIR'

Bayrak sevgisi ile büyük beğeni toplayan Ceren Arık, "Dayımla pencerenden dışarıya bakıyorduk, hava fırtınalıydı. Bayrağın düştüğünü gördük. Hızla, heyecanla, koşa koşa aşağı indim. Bayrağı aldım ve evimize götürdüm. Evdekilere 'Bayrağımız yere düşmez, göklerde dalgalanır' dedim. Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımız seviyoruz. Videoyu sosyal medyada görenlerden gelen tebrikler de ayrıca beni mutlu etti" dedi.

'KIZIMIN DAVRANIŞI İLE GURUR DUYDUM'

Anne Meral Arık ise "Kızımın davranışı ile gurur duydum. Bu, vatan sevgisini gösterir. Vatan ve bayrak sevgisi ile spor yetiştirme çabası içerisinde olduğumuz için ayrıca kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu vesile ile bayrak sevgimizin karşılığını, yine bu bayrak altında yaşayan tüm halkımızda gördük" İfadelerini kullandı.

Ceren Arık'ın, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımı sporcusu olduğu ve daha önce 'judo' sporunda şampiyon olduğu öğrenildi. Arık, şampiyon olduğu dönemde ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı.
DHA
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