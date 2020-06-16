Muğla'nın ünlü plajlarında 'dört nala' güvenlik
|16 Haziran 2020 21:10
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İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan sahiller normalleşme sürecine girilmesiyle hizmet vermeye başladı.
Plajlarda, ziyaretçi girişinin olmadığı dönemde başlatılan peyzaj çalışması da tamamlandı. Sahildeki yürüyüş yolları ile giyinme kabinleri elden geçirildi, yeşil alanlar düzenlendi.
Ekiplerin şezlong, şemsiye ve yürüyüş yollarını sosyal mesafe kuralına göre yerleştirip bakım onarım çalışmasıyla yeni döneme hazırladığı plajlar, yepyeni bir görünüme kavuştu.
Sahilde yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla "deniz keyfi" yapabileceği her türlü önlem alındı.
Plajların güvenliğini atlı jandarma sağlayacak
Muğla'da göreve 6 at ile başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.
Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı ve Fethiye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, mavi bayraklı Sarıgerme sahilinde ve Ölüdeniz plaj içinde devriye gezmeye başladı.
Göreve başlayan atlı birlik, sahilde bulunan yerli turistlerden büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler de atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.
Atlı jandarmaların, turizm sezonunun sonuna kadar Ölüdeniz ve Sarıgerme'de devriye görevini sürdüreceği bildirildi.
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