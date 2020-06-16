1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'liler son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor

Bir ankete göre Amerikalılar son yarım asrın en mutsuz anlarını yaşıyor.
 16 Haziran 2020 21:20
Yazdır
ABD'liler son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor

Bir ankete göre Amerikalılar son yarım asrın en mutsuz anlarını yaşıyor.

Chicago Üniversitesi Ulusal Fikir Araştırma Merkezi tarafından 2 bin 279 kişinin katılımıyla 21-29 Mayıs'ta yapılan ankete, geçen sene ''çok mutlu'' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31 iken, bu yıl aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 14'e geriledi, kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23'ten yüzde 50'ye çıktı. Ankete göre Amerikalılar son 50 yılın en mutsuz döneminde bulunuyor.

Amerikalıların yüzde 58'i gelecek nesillerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olacağını düşünmüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
17 Haziran 2020 09:28		 Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
17 Haziran 2020 07:35
BBC: Koronavirüs ilacı bulundu
16 Haziran 2020 15:41		 Alman turizmcilerden Alman hükümetine 'Türkiye' baskısı
16 Haziran 2020 14:54
Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var
16 Haziran 2020 00:02		 İngiltere, insanlar üzerinde aşı denemelerine başlayacak
15 Haziran 2020 22:01
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
15 Haziran 2020 20:40		 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı
15 Haziran 2020 11:20
ABD'de ikinci Floyd vakası kameralara yansıdı
15 Haziran 2020 11:15		 Avustralya'da Türk Bakan görevinden azledildi
15 Haziran 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor
09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar08:46 - Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evren turhan'ın saçma muslera paylaşımı 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
Bir türlü benimsetemedik 3
parsel parsel sattı 1
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
çaresiz kalmak 2
Meteoroloji 1
kiraz 1
Liyakat 2
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam