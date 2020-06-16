Komando niteliğini kaybeden bazı uzman erbaşların sözleşmesi fesih edilecek

Bunlardan görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırı, olay, kaza, vaka sonucunda komando sağlık niteliğini kaybedenler veya meslek hastalığına yakalananlar hakkında kanıtlayıcı somut belgeler birlik komutanlıkları tarafından incelenecek ve branş değişikliği lüzumlu görülenler hakkında hazırlanan çizelge ve kanıtlayıcı evraklar branş değişikliği maksadıyla 29 Haziran 2020 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yollanması istendi.

Uzun süreli tedavi gerektiren bir rahatsızlığa yakalanan personelin ilişiği fiilen 3 yıl boyunca kesilmeyecek. Bu personel sınıflarına uygun piyade avcı kadrolarında görevlendirilecek ve tedavi süreçleri takip edilecek. Bu personelin sözleşmeleri 3 yıllık sürenin tamamlanmasını müteakip "Sınıfı görevini yapar, komando olur" kararlı sağlık raporu ibraz edemezler ise 3 yıllık süre sonunda idarece feshedilecek.

Lise mezunu olarak piyade komando olarak istihdam edilen ve 4 fiili hizmet yılını komando birliklerinde tamamlamadan komando sağlık niteliğini kaybeden uzman erbaşlara sözleşme fesih işlemi yapılmayacaktır. Bu personelden uzun süreli tedavi gerektiren bir rahatsızlığa yakalanmış olanlardan "sınıfı görevini yapar,komando olur" kararlı sağlık raporu ibraz edemeyenlere 3 yıllık sürenin bitimini müteakip devam eden sözleşme sürelerinin sonunda sözleşme yenileme yapılmayacak.