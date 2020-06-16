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İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kırsal mahallede görevli imam ile öğretmen eşi camiyi boyayıp, temizlik, bakımı ve onarımını yaptı.<
 16 Haziran 2020 22:32
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İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kırsal mahallede görevli imam ile öğretmen eşi camiyi boyayıp, temizlik, bakımı ve onarımını yaptı.

Siverek'e 15 kilometre uzaklıktaki Dardağan Mahallesinde bulunan Dardağan Camisinde görevli imam Metin Emeksiz, aynı mahallede öğretmenlik yapan eşi Betül Emeksiz ile birlikte camiyi yeniden boyayıp, temizliğini yaptı. Bakım ve onarımı da yapılan camide Emeksiz çifti son olarak halıları yıkadı.

Betül Emeksiz, daha önce de imam eşi ile birlikte okulun tadilatını birlikte yaptıklarını ifade etti.
DHA
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