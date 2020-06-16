İnternetten görüp üretmeye başladı, 20 bin liraya satıyor
|16 Haziran 2020 22:39
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Kahramanmaraş'ta girişimci bir kadını, kurduğu atölyede dekoratif dev çiçekler yapıyor.
Dev çiçek tasarımcısı Esra Yuvayapan, hamilelik döneminde internetten tesadüfen gördüğü ve hobi olarak başladığı dev çiçek üretiminde önemli mesafe aldı. Rusya'da üretilen dev çiçek işini yapmak isteyen Yuvayapan, Ruslardan eğitimi aldıktan sonra, kocasına ait dükkanda kendi atölyesini kurdu.
İzolon maddesinden ürettiği birbirinden farklı dev çiçekleri 20 ile 2 bin lira arasında satışa sunan Yuvayapan, işi öğrenmek isteyen gençlere de eğitim veriyor.
Bu işe hamilelik dönemimde evde sıkıldığı zaman ilgi duyduğunu söyleyen Yuvayapan, "İnternette araştırırken sadece Rusya'da yapıldığını gördüm ve yapan kişilere ulaşmaya çalıştım. Ben de Türkiye'de yapacağıma inandım ve birçok kişi bana, 'yapamazsın' dedi. Daha sonra ben bunun eğitimini İstanbul'da Rus ekipten aldım. Kocamın iş yerini atölyeye çevirdim. Kocam dahi bana pek güvenmedi ve ben bu işi yapacağıma inandım. Bu işe başladım ve kocamın iş yerinin tamamı şu an bende ve burada dev çiçekler üretiyoruz ve kocam da şu an en büyük destekçilerimden birisi. Şu anda başka insanlara da bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz" dedi.
Her tülü mekana istenilen ebatta dev çiçek yaptıklarını söyleyen Yuvayapan, özellikle restoranlara, otel, iş merkezleri ve evlerin lobilerine dev çiçekler hazırladıklarını belirtti.
Siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirten Esra Yuvayapan, dev çiçeklerin fiyatının 20 liradan başlayıp boyutuna göre 2 bin liraya kadar çıktığını kaydetti.
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