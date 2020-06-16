İstanbul'da eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek
İstanbul Valisi Yerlikaya:- "Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak"
|16 Haziran 2020 22:41
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cepte, 'siyah listeli' klonlama önlemi
17 Haziran 2020 07:44
|Herkese arsa verilse şehirler hızla boşalır
17 Haziran 2020 06:51
|Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atama
16 Haziran 2020 23:54
|Komando niteliğini kaybeden bazı uzman erbaşların sözleşmesi fesih edilecek
16 Haziran 2020 21:53
|Muğla'nın ünlü plajlarında 'dört nala' güvenlik
16 Haziran 2020 21:10
|2 ilde gösteri, yürüyüş ve kente giriş çıkışlar yasaklandı
16 Haziran 2020 20:02
|Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı
16 Haziran 2020 19:24
|Emniyet'den 15 Temmuz gazilerine müdahale açıklaması
16 Haziran 2020 18:35
|Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
16 Haziran 2020 18:30
|Asker uğurlama töreni için İzmir'den geldi, 14 ev karantinaya alındı
16 Haziran 2020 17:56