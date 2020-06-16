1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı

Trabzon'da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor. Uygulamada durdurulan bir kamyonette tespit edilen abart egzoz yok artık dedirtti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ise bu görüntüleri, "Sende mi brütüs" notuyla paylaştı.
 16 Haziran 2020 22:46
Yazdır
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı

Trabzon'da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor. Uygulamada durdurulan bir kamyonette tespit edilen abart egzoz yok artık dedirtti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ise bu görüntüleri, "Sende mi brütüs" notuyla paylaştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar ve şahıslar üzerindeki uygulamalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de abart egzoz kullanan sürücüleri takibe alan polis ekipleri durdurulan araçlarda yaptıkları incelemede gürültü çıkaran egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüleri ceza kesiyor.

Son aylarda yapılan uygulamalar kapsamında yaklaşık 350 araç sürücüsüne bin 516 TL'den başlayan para cezaları kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men ediliyor. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda özellikle abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırmayan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonete abart egzoz takıldığını fark etti.

Çevreyi rahatsız eden abart egzoz sürücüsüne ceza kesilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü o görüntüleri "Sende mi brütüs" notuyla paylaştı. Yük taşımak için kullanılan kamyonete takılan abart egzoz 'yok artık' dedirtirken, yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentin ortası Millet Bahçesi
17 Haziran 2020 09:53		 Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
17 Haziran 2020 09:21
Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı
17 Haziran 2020 09:18		 Hakimin naylonlu korona önlemi
17 Haziran 2020 09:04
İşte kene için uyarılar
17 Haziran 2020 08:52		 Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler
17 Haziran 2020 08:46
'Kurbanı randevulu keselim' önerisi
17 Haziran 2020 08:01		 Adliyeler virüs dinlemedi
17 Haziran 2020 07:48
Meteoroloji uyardı, yağışlar devam edecek - Haritalı
17 Haziran 2020 06:30		 TBMM personeli koronavirüse yakalandı
16 Haziran 2020 23:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzerimize su sıçratan araba 4
muslera'nın ayağının kırılması 1
Liyakat 2
Bu görevi iade et kardeşim 4
şu anda dinlenen türkü 2
15.06.2020 galatasaray açıklaması 1
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 2
parsel parsel sattı 1
Bir türlü benimsetemedik 3
sil süpür kampanyası 3
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam