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Fatih Sultan Mehmet'in tablosu Londra'da satışa çıkıyor

National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie's 25 Haziran?da düzenlenecek müzayedede 400- 600 bin sterlin değerinde satışa çıkarılacak.
 16 Haziran 2020 22:51
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Fatih Sultan Mehmet'in tablosu Londra'da satışa çıkıyor

National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie's 25 Haziran'da düzenlenecek müzayedede 400- 600 bin sterlin değerinde satışa çıkarılacak.

Osmanlı İmparatorluğu döneminin en etkili padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie's 25 Haziran'da düzenlenecek müzayedede 400- 600 bin sterlin değerinde satışa çıkarılacak. Müzayedede, Venedikli Ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıkan yağlı boya portreyi alıcıların beğenisine sunulacak. Fatih Sultan Mehmed'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş "tek portre" olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri olacak.

400- 600 STERLİNE SATIŞA ÇIKACAK

Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde (1432-1481) yapılmış ve günümüze kadar gelebilmiş üç yağlı boya portresinden biri olan bu tablonun 400 ile 600 bin sterlin değer aralığında satışa çıkması bekleniyor.

SATIŞI COVİD-19 NEDENİYLE İKİ AY ERTELENDİ

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Londra'daki Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumbly, 25 Haziran'da yapılacak müzayedede satışa çıkacak eser hakkında bilgi verdi. Plumbly, Osmanlı'nın görkemli padişahlarından Fatih'in portresinin, koleksiyonun en önemli parçaları arasında olduğunu belirterek, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinden dolayı iki ay önce kapılarını kapattıkları salonun ilk kez bu müzayede ile açılacağını söyledi.

ÖZEL KOLEKSİYONDA BULUNAN SON ÖRNEK

Plumbly sözlerine şöyle devam etti: 'Bu tablo, İstanbul'u fetheden Sultan II. Mehmet'in kendi döneminde ya da o döneme yakın bir zamanda yapılmış, özel koleksiyoncuların elinde olan ve günümüze kadar ulaşmış üç portesinden biri. Bu özellikle olağandışı bir portre. Padişah'ın yanında başka bir figür görüyoruz. Bu kişinin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Bu kişinin üç oğlundan biri olduğu söyleniyor ancak her ikisi arasında yaş farkının az olması bu teoriyi pek doğrulamıyor. Başka bir görüş ise bu kişinin tıraşlı ve beyaz tenli olmasından dolayı bir Avrupalı olabileceği. Ayrıca diğer kişinin Osmanlı görgü kuralları çerçevesinde Padişah ile aynı boyutta tasvir edilebilmesi de oldukça olağan dışı. Fatih Sultan Mehmet'in sanata ve batıdaki sanata saygı duymakla tanındığı biliniyor. Kendisi benzer portreler de yaptırdı. Ancak bunların nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu portre günümüze kadar ulaşan nadir tablolardan biri. Böyle bir eseri müzayedede sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. 460 bin sterlin değerinde satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. Özel bir koleksiyonda bulunan bu son örneği sergilemekten dolayı çok mutluyuz.'

TABLONUN HİKAYESİ

Rönesans dönemine ilgisiyle bilinen Fatih Sultan Mehmet'in, 1429-1507 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Gentile Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet ettiği, resmini yapmasına izin vermeden önce Bellini'nin yeteneğinden emin olmak için, sarayda çeşitli insanların portrelerini yapmasını istediği belirtiliyor. Ayrıca, 1481 yılına kadar İstanbul'da kalan Venedikli ressam Bellini'nin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmet tablosunun sağ alt köşesinde, Latin harfleriyle 25 Kasım 1480 tarihinin yazılı olduğuna dikkat çekiliyor.
DHA
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