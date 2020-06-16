1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

200 sayfalık SUT Tebliği değişikliği mükerrerde yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.
 16 Haziran 2020 23:05
Yazdır
200 sayfalık SUT Tebliği değişikliği mükerrerde yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SUT Uygulama Tebliğinde ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararında değişiklik yapıldı
09 Mayıs 2020 03:04		 SUT Tebliğinin güncellenmiş en son hali
02 Ocak 2019 18:33
Sağlık Uygulama Tebliğinin son hali
17 Mayıs 2018 18:46		 Şehit ve gazi yakınlarının istihdamına dair yönetmeklikte değişiklik
23 Aralık 2016 08:08
Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) son hali
02 Mayıs 2016 16:07		 21 Nisan 2015 tarihli SUT Tebliğinin son hali
27 Nisan 2015 17:54
Acil nakit ihtiyacına çözüm!
17 Ocak 2015 09:50		 İşten çıkan sigortalı ne zamana kadar istirahat parası alabilir?
28 Mart 2014 10:06
2014 yılı için asgari ücret belli oldu
03 Kasım 2013 10:38		Sosyal Güvenlik Reformu sonucu emekli aylıklarında şok düşüş
01 Kasım 2013 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye,iran ile 1 ağustos'ta uçuşların başlaması 2
ayasofya camisi 1
parsel parsel sattı 1
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
geçinemeyen demet akalın'ın boğazda lüks mekan açması 2
sil süpür kampanyası 3
Bir türlü benimsetemedik 3
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
kiraz 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam