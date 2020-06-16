200 sayfalık SUT Tebliği değişikliği mükerrerde yayımlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.
|16 Haziran 2020 23:05
|Yazdır
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|SUT Uygulama Tebliğinde ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararında değişiklik yapıldı
09 Mayıs 2020 03:04
|SUT Tebliğinin güncellenmiş en son hali
02 Ocak 2019 18:33
|Sağlık Uygulama Tebliğinin son hali
17 Mayıs 2018 18:46
|Şehit ve gazi yakınlarının istihdamına dair yönetmeklikte değişiklik
23 Aralık 2016 08:08
|Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) son hali
02 Mayıs 2016 16:07
|21 Nisan 2015 tarihli SUT Tebliğinin son hali
27 Nisan 2015 17:54
|Acil nakit ihtiyacına çözüm!
17 Ocak 2015 09:50
|İşten çıkan sigortalı ne zamana kadar istirahat parası alabilir?
28 Mart 2014 10:06
|2014 yılı için asgari ücret belli oldu
03 Kasım 2013 10:38
|Sosyal Güvenlik Reformu sonucu emekli aylıklarında şok düşüş
01 Kasım 2013 20:37