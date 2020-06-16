TBMM personeli koronavirüse yakalandı
Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.
|16 Haziran 2020 23:53
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Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldı.
Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.
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