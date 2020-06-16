Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atama

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 yıla yaklasan tarihiyle sanat hayatında hicbir kesintiye ugramadan surekliligini korumus ender sanat kurumlarından ve dunyanın en koklu orkestralarından CSO'ya yeni atama gerçekleştirildi.

Eski CSO Şefi Rengim Gokmen'in gorev suresinin dolması sonrasında yerine orkestranın 2017 sezonundan beri Yardımcı Şefligini yuruten Cemi'i Can Deliorman atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültur ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin ve dunyanın en koklu ve onemli sanat kurumlarından Cumhurbaskanlıgı Senfoni Orkestramızın sefligine bugun itibarıyla genc, yetenekli ve basarılı sef Cemi'i Can Deliorman'ı atadık." ifadesini kullandı.

CSO'nun tarihindeki en genc sef Deliorman'ı tebrik eden ve yeni gorevinde basarılar dileyen Ersoy, şunları kaydetti:

"İnsaatı tamamlanmak uzere olan ve 29 Ekim'de acmayı planladıgımız Cumhurbaskanlıgı Senfoni Orkestramızın yeni konser binasıyla, ulkemize ve Ankara'ya simge bir eser kazandırıyor olmanın gururunu yasıyoruz. Yaptıgımız bu fiziksel ve mekansal yenilikler ve iyilestirmelerin yanında sanatsal anlamda da yenilikci ve farklı islere imza atacagımız bir doneme giriyoruz."

- Genç şef Cemi'i Can Deliorman

Muzik egitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bolumu'nde baslayan Cemi'i Can Deliorman, ilk seflik derslerini universite yıllarında Sami Hatipoglu ve Burak Tuzun'den aldı.

Deliorman, henuz 17 yasındayken Viyana Muzik Üniversitesinin orkestra sefligi hazırlık sınıfına kabul edildi ve bolumun en genc ogrencisi oldu.

Borusan Kocabıyık Vakfının egitim bursuyla seflik calısmalarına Viyana'da baslayan Deliorman, burada Yuji Yuasa ile orkestra sefligi, unlu Avusturyalı muzik pedagogu Reinhard Amon ile muzik teorisi ve piyano calıstı.

2004'te Graz Muzik Üniversitesi Orkestra Şefligi Bolumu'nu kazanan tek aday olan Deliorman, unlu orkestra sefi Martin Sieghart'ın orkestra sefligi sınıfını dereceyle bitirdi.

Deliorman, muzik hayatına onemli yon verecek Viyana Singverein Korosu sefi Johannes Prinz ile koro sefligi alanında duzenli calısarak, Viyana Filarmoni Orkestrası ve Singverein Korosunun seflik seminerlerine katıldı.

Yuksek lisans egitimi icin Princeton'da Westminster College of the Arts'a tam burslu davet edilen Deliorman, Amerika'nın onde gelen koro seflerinden Dr. Joe Miller ve Dr. James Jordan ile calıstı.

2010'da Kultur ve Turizm Bakanlıgı Devlet Coksesli Korosu Şefi olarak atanan Deliorman, bu görevini 2017'ye kadar surdurdu.

Deliorman, konuk şef olarak Graz KUG, Sicilya Senfoni, Lizbon Muzik Üniversitesi orkestraları ve Almati Operası gibi uluslararası topluluklarla calıstı, Avrupa Cantat Muzik Festivali, Acco Muzik Festivali'nin de aralarında bulunduğu onemli organizasyonlara davet edildi.

Egitimci olarak da aktif bir muzisyen olan Deliorman, Bahcesehir, Anadolu ve Ankara üniversiteleri gibi egitim kurumlarında konuk ogretim uyesi olarak çalıstı.