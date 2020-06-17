Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'da kullandığı kapak fotoğrafında maskesinin çenesinde olması nedeniyle değişikliğe gitti.
|17 Haziran 2020 00:41
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Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada yapacağı değişikliği şöyle duyurdu:
Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.
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