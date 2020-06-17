Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Türk Savaş uçaklarının dün bombaladığı Kuzey Irak'taki hedefler sonrasında bu gece yarısı itibariyle, Komandolar Haftanin'e girdi.
|17 Haziran 2020 01:22
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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir." denildi.
15 Haziran 2020 tarihi gece yarısında, Türk savaş uçakları Pençe-Kartal operasyonu kapsamında, Kuzey Irak'ta, teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefi imha etmişti.
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