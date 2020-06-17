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Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?

Londra'da satışa çıkarılan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yer aldığı tabloda yer alan ikinci kişinin Fatih'in oğlu Cem Sultan olduğu belirtildi.
 17 Haziran 2020 02:07
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Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?

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Fatih Sultan Mehmet'in 3 portresinden biri olan eser Londra'da açık artırmayla satılacak. Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra'da açık artırmayla satılacak.

Müzayede evi Christie's'in 25 Haziran'da Londra'da gerçekleştireceği müzayede kapsamında satılacak Fatih Sultan Mehmet portresine 500 bin ila 740 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 400 bin ila 5 milyon TL) değer biçiliyor.

Portre imzasız
İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin ya bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Müzayede evinin 'İslam ve Hint Sanatı' koleksiyonu kapsamında satışa sunulacak portre ile ilgili olarak bilgi veren Christie's yetkilisi Sara Plumbly, eserin imzasız olduğunu söyledi.

Portre'deki ikinci kişi Sultan Fatih'in oğlu Cem Sultan!

Medyadaki haberlerde, Fatih'le birlikte portresi yapılan ikinci kişinin, portrenin gizemi olduğu iddia edilerek "Bir Osmanlı erkeğinden beklenebilecek sakallı bir yüzü yok, temiz bir biçimde tıraş olmuş." denmişti.

Yazar Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, portrede yer alan ikinci kişinin Fatih'in oğlu Cem Sultan olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Herhangi birinin sarık kaftan giydirilip Fatih'in portresine yerleştirilebileceğini düşünüyorlar... "Gizemli kişi"ymiş. Hadi hiçbir şey bilme, şehzade olduğunu sarıktan kaftandan anla. Portrenin yapılış tarihi 1480... O tarihte Rodos ile müzakere yöneten Cem'in İstanbul'da olduğu biliniyor." .
Memurlar.Net
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