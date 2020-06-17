Bakan Akar, harekat merkezinden 'Pençe-Kaplan' operasyonunu izledi
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
|17 Haziran 2020 03:18
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi
17 Haziran 2020 09:43
|Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde
17 Haziran 2020 09:40
|Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor
17 Haziran 2020 09:39
|'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
17 Haziran 2020 09:30
|Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım
17 Haziran 2020 09:16
|'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
17 Haziran 2020 08:20
|Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
17 Haziran 2020 06:40
|TBMM Başkanı Şentop'dan 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek açıklaması
17 Haziran 2020 04:49
|Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
17 Haziran 2020 03:23
|Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
17 Haziran 2020 02:07