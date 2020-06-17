Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor

AK Parti, Ayasofya'nın ibadete açılması için Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararı beklerken, vatandaşın nabzını da tutuyor. Partinin son çalışmasından halkın ezici çoğunlukla Ayasofya'nın açılmasına destek verdiği ortaya çıktı.

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kısa bir süre önce tamamladığı anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi. İYİ Partililerin yüzde 70'i de Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde görüş bildirdi.

CHP'LİLERİN YÜZDE 60'I KARŞI

CHP'ye oy verenlerin yüzde 60'ı ise Ayasofya'nın ibadete açılmaması ve müze olarak kalmasını istedi.

29 Mayıs'ta fethin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okunmasına ilişkin AK Parti anketinden de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmada CHP'ye oy verenlerin CHP'ye oy verenlerin sadece yüzde 41'i Ayasofya'da Fetih suresi okunmasını desteklemişti. Ankette katılımcıların yüzde 75'i Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasını desteklediğini ifade etmişti. AK Partiye oy verenlerin yüzde 91'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 88'i, İYİ Partiye oy verenlerin yüzde 73'ü Fetih suresinin okunmasını destekledi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 14'ü desteklemediğini söylerken, geriye kalan yüzde 11'lik kesim fikir beyan etmedi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Partilerin sosyal medyadaki etkileşim oranları da toplantıda değerlendirildi. AK Parti mayıs ayında 4 milyon 465 bin 520 etkileşim ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi 3 milyon 459 bin 591 etkileşimle MHP izledi. CHP'nin etkileşimi ise 2 milyon 584 bin 631'de kaldı.

SEÇİM KANUNU ELE ALINDI

AK Parti'de Hayati Yazıcı başkanlığında çalışmaya başlayan Seçim ve Siyasi Partiler Kanunlarında hazırlık yapacak komisyonun çalışmaları da MYK'da gündema geldi. Komisyon seçim sistemi, seçim barajı, seçim ittifakları ve seçim mevzuatları başlıklarını ele alacak. Seçim sistemi başlığı altından dar veya daraltılmış bölge ele alınacak. Seçim ittifakları başlığı altında ise milletvekili transferleri ve partilerin Meclis'te grup kurmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

KORONA TEDBİRLERİ

Toplantıda koronavirüs salgınında son günlerde yaşanan vaka artışı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske ve mesafe kuralına dikkat çekerek, kurmaylarının da bu kuralara uyum sağlamalarını istediği öğrenildi. Toplantıda özellikle maske konusunda denetimlerin artacağı, eksikliklerin ilgili bakanlıklar tarafından giderileceği konuşulduğu belirtildi.