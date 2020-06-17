Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım

GEMİLERE TACİZ ATIŞI

Üçüncü senaryo gerçekleşmesine daha az ihtimal verilen ama gerilim potansiyeli en yüksek adımları içeriyor. Senaryoda, TPAO'nun sahip olduğu sondaj gemilerinin boyutuna dikkat çekiliyor ve Yunan firkateynlerinin sondaj faaliyetine engel olmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bu halde sondaj faaliyetini engellem amacıyla taciz atışlarının yapılabileceği belirtiliyor.

RODOS'TAN GİRİT'E UZANAN ALAN

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in farklı noktalarında gerçekleştireceği görevlerde de yukarıda belirtilen provokatif senaryolar Atina tarafından devreye alınacak. Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde bulunan, Rodos'tan Girit'in güneyine uzanan, alanda TPAO'nun sondaj ve araştırma faaliyetlerinin de bu çerçevede hedef alınması öngörülüyor. Türkiye'nin Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakatla, deniz yetki alanlarının batı sınırı uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmişti.