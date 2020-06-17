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Siber vatan gençleri koruyacak

Devlet, ağırlıklı olarak gençlerin kullandığı sosyal medyaya el atıyor. Hedef, kültürel kimliğimize uygun içerik üreten dijital platformlar oluşturmak.
 17 Haziran 2020 07:16
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Siber vatan gençleri koruyacak

AK Parti'nin hazırladığı medyadaki dijital dönüşümle ilgili raporda, 'siber vatan' vurgusu yapılarak, "Önümüzdeki süreçte kendi verilerimizi koruduğumuz (veri güvenliği) ve bu verilerin işlenerek kültürel kimliğimize uygun içerik üreten dijital platformların oluşturulması elzemdir" denildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, medyadaki dijital dönüşümle ilgili 94 sayfalık bir rapor hazırladı. Önceki gün MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporda, Z kuşağı olarak tabir edilen 16-23 arasındaki yaklaşık yedi milyon gencin 2023 yılında ilk defa oy kullanacağı anlatıldı. Raporda "Onların içine doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkıyor. Buna cevabımız 'siber egemenlik', 'siber vatan' ve dijital Türkiye ile olmalıdır. AB, sosyal ağlarla ilgili iki temel kırmızı çizgi belirliyor. Bunlar dezenformasyon ve terörle mücadeledir. Z kuşağına dönük farkındalık çalışmamıza dezenformasyonla mücadele ile başladık" denildi.

"Mobil uygulamaların çoğunluğu dış kaynaklıdır" tespiti yer alan raporda, salgın boyunca internet trafiğinin yüzde 11'inin Netflix'ten, yüzde 15'inin YouTube'dan, yüzde 12,7'sinin de WhatsApp'tan oluştuğu belirtildi. Raporda, şu değerlendirmeler dikkat çekti: "Yerli teknolojilerle, Siber Vatan'ı koruyarak, kendi verisini üreten bir toplumu mu, yoksa uluslararası dijital düzen tarafından işlenen veriyi indiren bir toplum mu olacağız? Aksi takdirde zihinleri veri sömürgeciliğinin bağımlısı olmuş gençlerimiz olacak."

Raporda dört aşamalı bir eylem planı uygulanacağı kaydedildi. Raporda, "Birinci olarak etik farkındalık oluşması sağlanacak. İkinci aşamada Z kuşağı için 'dezenformasyon ile mücadele' edilecek. Üçüncü aşama ise AB, Fransa, ABD gibi ülkelerdeki taşıyıcı hesaplar; siyasi hesaplardaki gelişmeler gündeme taşınacak. Türkiye'deki yasal düzenlemelerin temelini oluşturarak, medyada tartışılması sağlanacak. Dördüncü aşama ise 'kanuni düzenleme' olacak" denildi.

Raporda Z kuşağı için sosyal medyanın önemi vurgulanırken "Oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa; bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Raporda, İnternet Yasası'nda yapılacak değişiklikler de yer aldı. Raporda "Fransa'da sosyal medyada bulunan zararlı içeriklerin 60 dakika içinde kaldırılması mecburi. Ülkemizde de sosyal medyayı terör örgütlerinden temizlemek için kanun tasarısı şart" denildi. Erişimi bir1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma mecburiyeti getirilmesi planlanıyor. Erdoğan'ın bu konudaki yasa çalışmasının bir an önce Meclis'e gelmesi talimatını verdiği aktarıldı.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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