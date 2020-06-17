1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha yakalandı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı
 17 Haziran 2020 07:37
Yazdır
Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha yakalandı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüphelinin tümü yakalanmış oldu.

Adreslerde ele geçirilen bazı dokümanlara el konuldu.

5 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran'da Adana, Mersin ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenlenerek 58 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 2 silah, 1 av tüfeği, 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 avro, 5 bin 350 lira, telsiz ve birçok dijital malzeme ele geçirilmişti.

Baskın yapılan bir evde zanlının polisleri görünce sulama kanalına attığı cep telefonu, su altı polisince çıkarılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı
17 Haziran 2020 09:56		 FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit
17 Haziran 2020 08:57
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
17 Haziran 2020 07:56		 İhraç edilen eski öğretmen, yatak bazasında yakalandı
16 Haziran 2020 20:37
FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı
16 Haziran 2020 19:45		 Tekirdağ'da FETÖ'den 6 astsubay gözaltına alındı
16 Haziran 2020 19:12
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2020 19:06		 JGK darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi
16 Haziran 2020 18:37
Eskişehir'de FETÖ'nün 5 mahrem imamına hapis cezası
16 Haziran 2020 17:25		 Adana'da FETÖ sanığı 3 eski polise tahliye
16 Haziran 2020 17:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parsel parsel sattı 1
Liyakat 2
Kıdem tazminatı 2
sil süpür kampanyası 3
türkiye,iran ile 1 ağustos'ta uçuşların başlaması 2
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
sarı bez 1
yenipazar pidesi 1
kiraz 1
sensitive meatball 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam