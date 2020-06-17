Cepte, 'siyah listeli' klonlama önlemi
|17 Haziran 2020 07:44
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Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Taslağa göre, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarınınhttps://www.milliyet.com.tr/ekonomi/cepte-siyah-listeli-klonlama-onlemi-6237057 kaçak veya çalıntı telefonlarda kullanılmasının önüne geçilecek. Siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılması için e-devletten başvuru yapılacak. IMEI numarası için bekletilen eski telefonlar, bu düzenlemeyle devre dışı kalmış olacak.
Otomobile IMEI
Araç İçi Modüle sahip olan otomobiller de IMEI numarasıyla kayıt olacak. E-SIM'i olan bilgisayar, tablet, televizyon, saatlerin de IMEI kaydı zorunlu olacak. Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği BTK'ya bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş cihazlar da "siyah liste" kapsamında değerlendirilecek. Yolcu beraberinde getirilen cep'lerin IMEI numaraları, 3 yıl boyunca yolcuya kayıtlı abone numarası ile kullanılacak.
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