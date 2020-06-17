Adliyeler virüs dinlemedi

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından önceki gün adliyelerde eski çalışma sistemine dönüldü. Adliyeye dün gelen vatandaşlar giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Görevlilerce ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındılar. Adliyelerde en yoğun bölüm ise icra mahkemeleri oldu.

Normalleşme sürecinin en kritik kentlerinden biri olan nüfus baskısının hemen hemen her noktada hissedildiği İstanbul'da adliyelerdeki yoğunluk diğer kentlere göre daha fazlaydı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde mesainin ikinci gününde giriş yapılan tüm kapılarda metrelerce kuyruklar oluştu. Vatandaşın oluşturduğu kuyruk neredeyse adliye girişinden metrobüs durağına kadar uzandı. Öyleki metrobüsten inen vatandaş kendisini kuyrukta buldu. Sırayla içeri alınan vatandaşlara ateş ölçümü yapılması da uzun kuyruk oluşmasında etkili oldu. Vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılsa da bunun dikkate alınmadığı görüldü. Adliyelere maskesiz gelenler ise içeri alınmadı.

İcrada yoğunluk

İstanbul Adliyesi'nde en büyük yoğunluk ise icra mahkemeleri ve kalemlerinin bulunduğu kısımda yaşandı. İcra kalemlerinin önünde adeta iğne atsan yere düşmeyecek durumdaydı. Bazı vatandaşlar ve avukatlar sosyal mesafeye dikkat ederken, çoğu kişinin ise bu durumu umursamadığı gözlendi. Adliyedeki durumu görenler, "İkinci dalga buradan yayılacak" yorumunu yaptı.

Kalabalık normal

İstanbul'da vaka sayılarındaki artışın yarattığı endişe toplu ulaşıma da yansıdı. Milliyet ekibi olarak dün sabah saatlerinde bindiğimiz Beylikdüzü-Zincirlikuyu metrobüs hattında en fazla yoğunluk yine Çağlayan durağında yaşandı. Özellikle sosyal mesafe, iniş anında, kapının etrafında toplanan kalabalık tarafından ihlal edildi. Mesai bitiminde de yoğunluk yaşandı. Zincirlikuyu Metrobüs durağında bekleyen yolcular uzun kuyruklara neden olurken, sosyal mesefa kuralına uyulmadığı gözlendi.

VİRÜS YOKMUŞÇASINA ESKİYE DÖNÜŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayacak düzenlemeler yaptı. Bina içerisindeki bazı duruşma salonlarında mahkeme heyeti ile sanık ve izleyici arasına şeffaf koruyucu set çekildi.

Başkentte yoğun gün

Hakimler ve Savcılar Kurulu, pandemi sürecinde tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifleri 16 Haziran'a ertelemişti. Alınan karar uyarınca, adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri dünden itibaren bütün işlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Normal yoğunluğuna dönen Ankara Adalet Sarayı'nda bina girişindeki sıkı kontroller nedeniyle gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Güvenlik görevlileri kuyruktaki vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyardı.