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İzmir'de İHF Başkanı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Polis kaçan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
 17 Haziran 2020 07:51
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İzmir'de İHF Başkanı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendi

Olay, sabaha doğru saat 03.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi 514 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler, İHF Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki 35 TC 668 plakalı aracına silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişiler olay yerinden otomobil ile kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde yaptı. Polis ekipleri ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, kurşunlar Eligül'ün aracına isabet etti. Eligül ise olayın ardından karakola ifade vermeye gittiği öğrenildi.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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