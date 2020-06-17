'Kurbanı randevulu keselim' önerisi
|17 Haziran 2020 08:01
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Ayaz, Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon küçükbaş yine 900 bin büyükbaşın kesileceğini öngördüklerini kaydederek, "Bunun büyük çoğunluğu bayramın 1 ve 2'nci günü kesiliyor ve bu da daha fazla yoğunluğun olmasına neden oluyor. Bu süreçte ben randevulu kesimleri öneriyorum. Randevulu bir şekilde bunun bayramın çeşitli günlerine yayılması yine önemli olacaktır" dedi.
Ayaz, "Vatandaşlarımızın belirlenmiş kesim alanlarında kestirme işlemlerini yapmalarını yine hissedarların buraya toplu bir şekilde gidiş değil de aralarındaki bir kişiye güvenip pay sahibi olan o kişinin de hayvanın kesim alanında olmasında fayda var ki muhtemelen kesim alanlarında da buna yönelik bir tedbir olacaktır ve kesim alanına toplu girişler engellenecektir" diye konuştu.
Ayaz, "Hayvanlardan insanlara bir Kovid-19 hastalığı bulaşma riskinden şu an için söz etmek mümkün değil" diye konuştu.
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