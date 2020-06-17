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Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler

Denizlerdeki çevre kirliliği dünyadaki yerini korurken, buna bir de maske kirliliği eklendi. Dalışı gerçekleştirenler, "Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir" dedi.
 17 Haziran 2020 08:46
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Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak sualtını temizlemeye başladı. Salgın nedeniyle insanların hayatına giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri kameraya yansıdı. Dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı.

Sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maskeyle eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirten Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder şöyle konuştu: "Biz sık sık sualtında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk.

'ZOR KAYBOLUYOR'

Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi, biz de Antalya'da görmeye başladık."

'BUNLAR HAFİFE ALINAMAZ'

Eldiven ve maskeyi her dalışında görüntülediğini anlatan Alican Abacı, "İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız" dedi.
DHA
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